Luca Brecel blijft op de sukkel en vliegt er ook in Schotland meteen uit in eerste ronde

Aan het talent van Luca Brecel zal niemand twijfelen, maar momenteel wil het even niet lukken voor de 24-jarige Limburger. In Glasgow deed hij mee aan de Scottish Open. De eerste ronde werd meteen zijn eindstation. Martin Gould was te sterk.

De Engelsman is de voormalig nummer elf van de wereld en nam de beste start. De 101 century van Brecel in het tweede frame was wel erg knap. Helaas liep het in de volgende frames een stuk minder voor de Belg. Gould zorgde voor breaks van 52, 62 en 58. Brecel verloor zo dus met 4-1. Het is niet de eerste keer dit jaar dat hij het onderspit heeft moeten delven in de eerste ronde van een toernooi. Het gebeurde onlangs nog op de UK Championship en eveneens op de Riga Masters, de English Open en de World Open.