🎥 OPVALLEND: O'Sullivan laat frame liggen door nonchalance en brengt zichzelf daardoor in problemen

Ronnie O'Sullivan plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde van de Scottish Open. Al leek het er even op dat de Engelsman zich zou laten verrassen door Welshman Dominic Dale.

Ronnie O'Sullivan (44) versloeg nummer 93 van de wereld Dominic Dale met 4-3. The Rocket haalde twee keer een achterstand op na 0-2 en 1-3. Vooral die laatste achterstand had hij aan zichzelf te danken.

Raar tafereel in frame vier. O'Sullivan stond bij een 1-2-achterstand vier punten voor (59-55) en had enkel nog zwart op tafel liggen om het frame definitief binnen te halen. Maar O'Sullivan liet de bal die zeven punten waard was op nonchalante wijze liggen en stootte daarbij ook nog eens de witte bal van tafel. Dale kreeg strafpunten bij en kon het frame uitspelen.

"Dat was niet opzettelijk", reageerde O'Sullivan achteraf. "Ik had nog iets speciaals in mijn hoofd en had niet verwacht dat ik zwart niet zou potten. Ik was net als iedereen enorm verbaasd. Ik heb me toch geamuseerd. Dat is het belangrijkste.

In de tweede ronde treft O’Sullivan zijn landgenoot James Cahill of de Thai Sunny Akani.