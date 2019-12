Belgische revelatie wil bevestigen, maar: "Je mag het niet altijd verwachten"

Mathias Vosté heeft zich laten zien in Kazachstan. Hij werd vierde op de 1.000 meter en hij won de 1.500 meter in de B-groep. Hij staat nu ook vijfde in de WB-ranking op de 1.000 meter.

Bert Sterckx had een interview met hem voor Sporza. Dit weekend moet schaatser Mathias Vosté namelijk opnieuw vol aan de bak in Japan. Daar staat namelijk de volgende WB-manche op het programma. Volgens Vosté loopt het beter dan vorig jaar. "Ik ben sterker geworden. Alles loopt beter, dus het is leuk dat de resultaten ook beter zijn. Toch was de vierde plaats onverwacht. Ik was verrast, maar ik ben zeer blij." Toch mogen we het nu niet elk weekend verwachten volgens Vosté. "Ik zou het wel willen, maar je mag niet verwachten dat ik nu elk weekend in de top 5 ga eindigen. Het is wel een boost en het geeft mij vertrouwen, aldus Vosté bij Sporza.