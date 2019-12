Bokser Dillian Whyte dan toch vrijgesproken van doping

Boksbond WBC heeft de schorsing van Dillian Whyte ongedaan gemaakt. De instantie liet woensdag weten dat er onvoldoende bewijs is en gaf hem zijn WBC-titel bij de zwaargewichten terug.

Een tijdje geleden werd de 31-jarige Dillian Whyte positief getest net voor zijn duel met de Colombiaan Oscar Rivas. Hij mocht in afwachting van de procedure wel gewoon boksen. Hij won uiteindelijk ook de wedstrijd na een unaniem besluit van de jury.

Het zwaargewicht mag nu bij een gebrek aan bewijs gewoon weer deelnemen aan bokskampen. Hij krijgt dus ook zijn WBC-titel terug. De kans is groot dat hij het over enkele maanden zal opnemen tegen Deontay Wilder of Tyson Fury. Deze toppers bekampen elkaar binnenkort en de winnaar van die kamp neemt het daarna op tegen Whyte.