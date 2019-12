Seppe Smits en Loranne Smans niet gekwalificeerd voor finale in Peking

Seppe Smits en Loranne Smans wilden zich tonen in Peking, maar ze zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale. Smits eindigde op de 31e plaats (van de 49 deelnemers) en Smans werd 16e (van de 26 deelnemers).

Er waren verschillende reeksen en bij al die reeksen mochten de beste vijf doorgaan. Seppe Smits zou uiteindelijk in totaal 31e worden en het was niet goed genoeg voor een plaats in de finale. Hij werd dus al uitgeschakeld in de kwalificaties.

Ook Loranne Smans raakte niet verder dan de kwalificaties. Ze werd 16e van de 26 deelnemers. De beste deelnemer was bij de mannen Sven Thorgren en bij de vrouwen Kokomo Murase. Ze haalden 180,50 punten en 173 punten, terwijl Smits en Smans tevreden moesten zijn met 82,50 punten en 112 punten.