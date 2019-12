Bart Swings schaatst zich naar mooie derde plaats op World Cup

Op de World Cup schaatsen in Japan is Bart Swings knap derde geworden op de massastart. Het brons betekent voor de Leuvenaar de eerste medaille op buitenlandse bodem van dit seizoen.

De zege ging naar de Canadees Jordan Belchos, maar Swings (28) bewees dat hij na enkele mindere prestaties opnieuw klaar is om met de grote jongens mee te doen. In het Japanse Nagano werd hij knap derde op de massastart.

Tim Sibiet kon zich in de halve finales niet plaatsen voor de finale waardoor hij Swings niet kon vervoegen in de eindstrijd. Die eindstrijd was om duimen en vingers van af te likken. In de laatste ronden kwam het tot een sprint. Daarin kwam Jordan Belchos als snelste uit de strijd. De Amerikaan Joey Mantia werd tweede.

Nog tot zondag strijden de schaatsers voor medailles in Nagano op de World Cup. De organisatie kende trouwens wat problemen. De vriesmachine stond te fel waardoor het ijs niet optimaal was en de grip niet goed was.