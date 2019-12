Olympische droom Delfine Persoon realistisch? Grondige herscholing nodig

Delfine Persoon heeft een Olympische droom. Ze wil maar al te graag in Tokio op jacht gaan naar een medaille. Enig probleem: op de Spelen wordt er totaal anders gebokst, wat een grondige herscholing vraagt van profbokser Persoon.

"In tegenstelling tot in het profboksen is kracht en uithouding veel minder belangrijk. Persoon zal veel meer op explosiviteit moeten trainen", aldus Renald De Vulder, ex-coach van Sugar Jackson. Snelheid en weerstand zijn van cruciaal belang in het amateurboksen, in het Nieuwsblad.

Probleem is dat Persoon al jaren prof is en nu dus het omgekeerd traject moet afleggen. Het grootste verschil is dat in een profkamp tien rondes van drie minuten gebokst wordt, in een Olympische kamp zijn dit er 'amper' drie van drie minuten.

"En dat terwijl Persoon net een diesel is, die haar tegenstander beetje bij beetje sloopt", aldus De Vulder. "Profboksers willen elkaar pijn doen, terwijl een olympisch bokser punten wil scoren. Olympisch boksen is dus veel technischer. Een olympische selectie zou schitterend staan op haar prachtige palmares, maar dat wordt niet eenvoudig."