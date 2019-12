Teofimo Lopez klopt Richard Commey en is de nieuwe IBF-kampioen bij de lichtgewichten

De Hondurese Amerikaan Teofimo Lopez is de nieuwe IBF-kampioen bij de lichtgewichten. In Madison Square Garden in New York versloeg hij de Ghanese titelverdediger Richard Commey.

Lang duurde het allemaal niet want in de tweede ronde ging Richard Commey al een eerste keer tegen de grond. Een eerste slag in het gezicht deed hem vallen, de Ghanees kwam moeilijk recht en Lopez ging er nadien vol in waarna de scheidsrechter besloot om de wedstrijd stop te zetten. Lopez blijft ongeslagen met 15 overwinningen op een rij, waarvan twaalf met KO. Richard Commey leed een derde nederlaag uit zijn carrière. Houder van de WBC-, WBO- en WBA-titels, Vasyl Lomachenko, was ook in de zaal en verklaarde na afloop dat hij het wel eens wil opnemen tegen Teofimo Lopez met als inzet alle vier de gordels.