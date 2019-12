Nina Derwael is klaar voor olympisch seizoen mét moeilijkere oefening: "Tot dan geven we niets prijs"

Afgelopen weekend stond in de Lotto Arena het jaarlijkse Gymgala op het programma. Enkel topatleten waaronder Nina Derwael waren van de partij. En Antwerpen smulde van het Belgische talent.

Nu heeft Derwael (19) een week rust, daarna gaat ze vol aan de slag voor het olympisch seizoen. Maar in de Lotto Arena stonden de fans in de wachtrij om maar een glimp op te vangen van de wereldkampioene.

"Ik blijf het raar vinden dat er hier zoveel volk is voor mij. Net zoals wanneer ik telkens op de luchthaven aankom van één of ander kampioenschap. Maar vroeger wilde ik ook handtekeningen van al die sterren", lacht ze in Het Nieuwsblad.

Blessure

Na een week welverdiende rust begint de gymnaste aan het olympisch jaar op stage in Zuid-Afrika. "Het zal een zwaar jaar worden." Gelukkig kan Derwael opnieuw met de voet werken. Daar kende ze een blessure aan. "Ik ben opnieuw begonnen met springen en alles is in orde. Ik hoop dat alles zo blijft."

Oefening

Maar nu is de vraag welke oefening ze gaat doen in Tokio. "Ze zal sowieso moeilijker zijn dan die van op het WK. Pas tijdens de eerste wereldbekers zal ik het prijsgeven. Tot dan blijft alles geheim", lacht Derwael.