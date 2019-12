Petra Chlova wint in Sankt Moritz, Mikaela Shiffrin blijft leider in algemeen klassement

Petra Vhlova heeft in Sankt Moritz de parallelslalom gewonnen. Dat deed ze in afwezigheid van de grote favoriete Mikaela Shiffrin.

In het Zwitserse Sankt Moritz heeft de Slovaakse Petra Vhlova de parallelslalom gewonnen. Ze won voor de Zweedse Anna Swen-Larsson en de Oostenrijkse Franziska Gritsch.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin was er niet bij. Zij gaf forfait om zich volledig te kunnen voorbereiden op de reuzenslalom van dinsdag in Courchevel. Dit weekend komen er ook de snelheidsproeven in Val d'Isère aan.

Ondanks haar derde plek zaterdag op de Super-G in Sankt Moritz blijft de Amerikaanse aan de leiding in de tussenstand van de Wereldbeker.