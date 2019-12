Selby wint in Glasgow

Mark Selby heeft zondagavond in Glasgow de Schotse Open snooker gewonnen. In de finale nam de 36-jarige Engelsman de maat van Jack Lisowski. Het werd 9-6.

Voor Selby was het al de zeventiende ‘rankingtitel’. Amper vijf spelers doen beter: Ronnie O'Sullivan en Stephen Hendry (36), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (22).

Selby had na afloop veel lof voor zijn tegenstander: "Lisowski zal heus nog wel een toernooi winnen”, noteerde Sporza uit zijn mond. “Na O'Sullivan is hij de meest getalenteerde speler die ik al gezien heb. Zaken waar wij hard voor moeten trainen, komen bij hem als vanzelf.”

“Hij pot de meest onmogelijke ballen. Dit was echt een moeilijke wedstrijd, het is fantastisch dat ik ze win. Het zelfvertrouwen is weer terug, maar het kan altijd nog beter. Helemaal tevreden ben ik nooit."

Luca Brecel werd in Glasgow al in de eerste ronde uitgeschakeld.