Prettig eindejaar nog altijd mogelijk voor Luca Brecel na overwinning met extra waarde

Van zijn potentieel blijft iedereen overtuigd. Alleen heeft Luca Brecel niet de meest vrolijke periode uit zijn carrière achter de rug. De Belg bleef maar op de sukkel, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Zijn zege op de European Masters is meer dan zomaar een overwinning.

In April leefden we met zijn allen mee toen Luca Brecel actief was op het WK snooker in Sheffield. Na een marathonpartij tegen Gary Wilson werd Brecel uitgeschakeld met 10-9. Weer geen succes dus voor Brecel op het WK, net als vorige jaren, en dat ondanks zijn onmiskenbaar talent.

De uitschakeling dit jaar, vooral de manier waarop, was wel een tik. Eentje waar Brecel maar niet leek van te herstellen. Hier en daar was er wel eens een goed toernooi. Al was het meer uitzondering dan regel. Of het nu de English Open was, de China Championship, het UK Championship of de Scottish Open was: het liep af met een sisser, want Brecel ging er snel uit.

DE AANHOUDER WINT

Desondanks kan het onder het motto 'de aanhouder wint', nog altijd een prettig seizoenseinde worden voor onze landgenoot. Zijn overwinning in de kwalificaties tegen Martin Gould doet immers het beste beloven. Om die overwinning te behalen, moest hij immers laten zien dat hij wel degelijk uit het goede hout gesneden is.

Op de Scottish Open kreeg Brecel er nog immers van langs tegen Gould met 4-1. Deze keer triomfeerde hij zelf met 5-2. Van een omwenteling gesproken. Het geeft aan dat Brecel de moed nog niet is verloren en het tijdens het snookeren tussen de oren nog altijd goed zit. Zeker omdat hij nu ook nog eens twee keer op achterstand kwam.

PERSPECTIEF

Om dan tegen die opponent vier frames na mekaar te kunnen winnen, eentje met een break van 124, is toch wel veelbetekenend. Het biedt ook perspectief. Vrijdag beginnen immers de kwalificaties voor de German Open. Omzeilt Brecel daar de eerste twee klips, dan staat hij voor het eerst sinds 2016 op de hoofdtabel van dat toernooi.

In het snooker gaat het ene seizoen naadloos over in het andere. In januari komen dan de zestiende finales van de European Masters er al aan. De opportuniteiten zijn er dus om vertrouwen te tanken en 2020 toch wel met vertrouwen in te gaan. Zo kan Brecel ook werken aan zijn ranking, want hij is zeker meer waard dan zijn huidige 36ste plaats.