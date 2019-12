Nina Derwael opnieuw Sportvrouw van het Jaar: "Ik had eigenlijk verwacht dat Emma Meesseman zou winnen"

De 19-jarige Nina Derwael is voor de tweede keer op een rij verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Ze haalde het voor Emma Meesseman (basketbal) en Nafi Thiam (zevenkamp, atletiek).

Na afloop deed Nina Derwael haar verhaal bij Sporza: "Ik heb een heel goed jaar gehad, eerst met de teamkwalificatie en daarna door mijn wereldtitel te verlengen. Dat was de kers op de taart."

"Het is inderdaad raar om twee 19-jarigen als Sportman en Sportvrouw van het Jaar te hebben. Ik ben niet meer de jongste in mijn sport, Remco is nog piepjong. Het is zot. Ik sta hier te genieten vanavond."

"Ik had eigenlijk Meesseman getipt"

Ze had een nieuwe verkiezing niet verwacht: "Ik dacht eigenlijk dat Emma Meesseman zou winnen. Ik dacht dat de stemmers er rekening mee gingen houden dat ik al eens gewonnen had. Ik ben blij met mijn trofee en het is ook opnieuw een erkenning voor de turnsport."