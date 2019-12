Opnieuw tegenslag voor Olympische organisatie: ze moeten ingrijpen

De Olympische organisatie heeft opnieuw een tegenslag te verwerken. Er is asbest gesignaleerd in het Tatsumi Swimming Centre en ze moeten het aanpakken. Ze wisten het twee jaar geleden al, maar toen vonden ze het nog niet nodig om er iets aan te doen.

Ze zouden asbest ontdekt hebben in het isolatiemateriaal in het dak van het Tatsumi Swimming Centre. Daar zal het waterpolo georganiseerd worden. Ze weten het al van twee jaar geleden, maar ze hebben nu pas beslist om er iets aan te doen.

Ze zagen het eerst als een klein gevaar, maar ze gaan nu dus toch maatregelen nemen. Asbest is namelijk kankerverwekkend, maar het kan ook andere ziektes verwekken. Het is niet de eerste tegenslag, want er zouden ook bacteriën zijn in de baai van Tokio en er wordt een enorme hitte voorspeld in de zomer, aldus Sporza.