Swings schreef zondag geschiedenis: eerste Europese titel voor België

Bart Swings heeft zijn favorietenrol dit weekend waargemaakt. Op het EK afstanden stond in de massastart geen maat op onze landgenoot, die voor een unicum zorgde.

Nog nooit slaagde er immers een landgenoot in een Europese titel te pakken op het ijs. En Swings deed het met stijl: als topfavoriet, en dat in de Thialf Arena in Heerenveen, in het hol van de leeuw dus.

De viceolympische kampioen van Pyeonchang heeft met zijn verleden in het skeeleren een enorm voordeel in de massastart: hij kan als geen ander in een peloton rijden en recupereert enorm snel van zware inspanningen, wat hem een serieus voordeel oplevert aan het einde van de zestien rondes.

En nu... Olympisch goud?

Na deze Europese titel is de vraag wat we in de toekomst nog mogen verwachten van Swings. Op de individuele nummers lijkt de concurrentie te sterk, maar in de massastart is Swings tot grote dingen in staat.

Volgende maand gaat het WK in Salt Lake City door. In 2020 staan de Olympische Winterspelen in Peking op het programma. Als Swings zo kan blijven evolueren, is hij een van de favorieten voor een medaille op het WK. En in 2020 zal hij in aanmerking komen voor olympisch goud, zo liet hij zondag ontvallen na zijn Europese titel.

Gebrek aan media-aandacht

Zelfs in een voetballuwe periode als het voorbije weekend was er weinig aandacht voor de weergaloze prestatie van Bart Swings. Op Twitter uitten enkele mensen dan ook - niet onterecht- hun ongenoegen.

Ze zouden er bij @vrtnws iets meer aandacht aan mogen geven in een weekend met bijna enkel veldrijden. 👏👌#supergedaan — anniiii_goovaerts (@anniiiii___) 13 januari 2020