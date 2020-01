Belgische hoop op kunstschaatsmedaille zegt af voor EK: "Het is zwaar"

Een aderlating voor zowel België als voor haarzelf. Kunstschaatster Loena Hendrickx zal passen voor de Europese kampioenschappen in Graz. Dat laat ze op haar Instagram weten.

20 januari zou de openingsdag geweest zijn voor Hendrickx in het Oostenrijkse Graz. Daar zou ze strijden om het goud in het kunstschaatsen, maar een huidontsteking aan de voet laat haar aan de kant staan. Een blessure die ze in de zomer opliep.

Ze schaatste sindsdien nog geen enkele wedstrijd, maar ging er toch vanuit dat het EK niet in gevaar zou komen. "Het is zwaar. Blessure na blessure. Maar mijn liefde en passie voor deze sport zijn groot. Ik wil er alles aan doen om er binnenkort weer volledig te staan", staat op Hendrickx' Instagram te lezen.

Op het EK in Moskou twee jaar geleden werd ze vijfde, haar beste prestatie tot nog toe. Begin 2019 werd ze twaalfde op het wereldkampioenschap in Japan.