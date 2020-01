Delfine Persoon straks op de Olympische Spelen? West-Vlaamse moet zich kwalificeren in Londen

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) liet op woensdag weten welke Belgische boksers en boksters zich mogen proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer. De meest opvallende en bekende naam is uiteraard Delfine Persoon.

De voorbije maanden liet de 35-jarige Delfine Persoon al enkele keren verstaan dat ze graag wilde deelnemen aan de Olympische Spelen. Dat kon de voorbije jaren niet omdat profboksers zich niet kunnen kwalificeren. De Vlaamse Boksliga kende haar nu een wildcard toe waardoor ze in maart kan deelnemen aan het kwalificatietoernooi in de Copper Box Arena in het Olympisch Park in Londen.

Naast Persoon zijn ook de vrouwen Sanae Jah (-51 kg) en Oshin Derieuw (-69 kg) en mannen Zakaria Boudhi (-52 kg), Vasile Usturoi (-57 kg), Karim Saboundji (-63 kg), Mohamed Rachem (-69 kg), Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg), Ziad El Mohor (-81 kg) en Victor Schelstraete (-91 kg) geselecteerd.