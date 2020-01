🎥 Opschudding in VS: baseballkampioen van 2017 won titel op illegale manier

Verbazing alom in het Amerikaanse baseball. Daar heeft Mike Fiers toegegeven dat zijn club Houston Astros zijn titel in 2017 op onrechtmatige wijze verkregen heeft.

Fiers, werper van Astros in 2017, gaf in een interview met The Atletic toe dat zijn club camerabeelden gebruikte om de ballenvanger -die achter de slager staat- te analyseren. Daardoor kon de club na een bepaalde tijd zich aanpassen aan elke worp van de tegenstander.

In het honkbal werpt de tegenstander de bal in de hoop dat de slager van het andere team deze drie keer niet kan raken. De vanger behoort tot hetzelfde team als de werper.

Maar nu is het dus verbazing alom in de Verenigde Staten want het gebruik van camerabeelden tijdens de wedstrijd is niet volgens de regels. De club kreeg al een boete van vijf miljoen dollar aan de broek. De komende twee jaar mag de club ook niet deelnemen aan de draft, waar het talenten kan scouten en aantrekken. De voorzitter ontsloeg ook onmiddellijk zijn coach en directeur.