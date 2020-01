Mayweather denkt aan rematch met McGregor en die reageert: "Ik zou zeker winnen"

Zaterdagnacht versloeg Conor 'The Notorious' McGregor de Amerikaan Donald Cerrone na nauwelijks 40 seconden. Floyd Mayweather zag het extreem korte gevecht ook en hintte meteen naar een rematch.

‘Mayweather-McGregor 2, 2020', dat postte Floyd Mayweather na het duel tussen McGregor en Cerrone de wereld in. McGregor staat in elk geval wel open voor een rematch: "Ik ben er zeker van dat ik zou winnen", vertelde McGregor na afloop. "We zullen zien wat er gebeurt. Ik weet wel dat Floyd nog niet op zijn definitief bokspensioen is. Er zijn nog altijd gesprekken. Die rematch zal er ooit komen."

In augustus 2017 was er al een eerste bokswedstrijd tussen Mayweather en McGregor en die werd gewonnen door de Amerikaan. Het is nu nog de vraag of het er effectief ook van zal komen.