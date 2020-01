Komt er dan toch een rematch tussen Khabib Nurmagomedov en Conor McGregor?

Conor McGregor is helemaal terug. De Ier won het voorbije weekend makkelijk van Donald "Cowboy" Cerrone. Na 40 seconden kreeg hij de Amerikaan al tegen de vlakte. McGregor zou maar al te graag nog eens vechten met Khabib, maar komt er wel een rematch?

Eerst leek het lang niet te gebeuren, maar nu heeft UFC President Dana White toch gesproken over een mogelijke rematch. Als de rematch er komt, zal het niet in Las Vegas zijn, maar waarschijnlijk in Europa. Meer bepaald in de UK.

Khabib gaf eerder al aan dat McGregor enkele matchen na elkaar zal moeten winnen om een rematch te verdienen, maar de Ier heeft duidelijk nog iets goed te maken. Hij zou maar al te graag opnieuw tegen de Rus vechten. Volgens White is McGregor zelfs geobsedeerd.

"McGregor heeft heel wat persoonlijke zaken af te handelen met Khabib. Daardoor is hij echt geobsedeerd om nog eens te vechten tegen de Rus. Het zou een geweldig gevecht worden", aldus Dana White. Wanneer de wedstrijd er komt en of de wedstrijd er komt, is nog niet duidelijk. Het hangt dus vooral af van Khabib, want hij zal moeten toestemmen.