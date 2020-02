🎥 Meer dan anderhalf miljoen keer bekeken: Simone Biles pakt uit met een waanzinnige sprong

Het Amerikaanse turnfenomeen Simone Biles blijft de wereld verbazen. Biles heeft medailles met hopen intussen, maar blijft tot de limiet gaan.

Op training voerde Biles de Yurchenko Double Pike tot in de perfectie uit. Een turnoefening die bijna alleen door mannen wordt gedaan. Enkel aan de landing waagde ze zich vooralsnog niet.

Biles verlengde in het Duitse Stuttgart haar wereldtitel op de sprong. Intussen zit ze al aan 25 WK-medailles. Niemand deed ooit beter. Op de Olympische Spelen is ze uiteraard opnieuw de topfavoriete in nagenoeg alle turndisciplines.