Judoka Matthias Casse pakt goud op het grandslam in Parijs

Matthias Casse heeft zondagnamiddag in Parijs de de gouden medaille gepakt in de klasse tot 81 kilogram. Hij versloeg in de finale de Oezbeek Sharofiddin Boltaboev (IJF 18).

In de finale in Parijs maakten de spelers er een spannende wedstrijd van. In de Golden Score liep Boltaboev tegen zijn derde strafpunt aan waardoor Casse na dik 5 minuten de zege pakte. Casse won op weg naar de finale van 22-jarige Casse zich achtereenvolgens van de Rus Abas Azizov (IJF 64), de Mongool Uuganbaatar Otgonbaatar (IJF 23), de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF 31) en de Moldaviër Dorin Gotonoaga (IJF 49). In de halve finale werd de Portugees Anri Egutidze (IJF 16) met ippon verslagen.