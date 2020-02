🎥 Amper 17-jarig talent verbaast snookerwereld: "Dit is sensationeel"

Onze landgenoot Luca Brecel overleefde de eerste ronde van de Snooker Shoot Out niet. Alle aandacht in die eerste ronde werd getrokken naar de pas zeventienjarige Chang Bingyu.

De Shoot Out is een uniek toernooi in de snookerwereld. Er wordt slechts één frame gespeeld en dat duurt maximaal tien minuten. Wie op het einde de meeste punten heeft, wint. Ook worden de pots van spelers getimed.

De Chinees van 17 jaar pakte in zijn eerste wedstrijd in het tornooi meteen uit met een break van 120 punten, goed voor de dan twaalfde break van meer dan 100 punten op een Shoot Out. Bovendien lagen de ballen verre van ideaal. "Sensationeel", liet de commentator optekenen. Oordeelt u vooral zelf.