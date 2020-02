'Clash of the Titans': Wilder en Fury beslissen in rematch over de wereldtitel bij de zwaargewichten

Zaterdagnacht is het zover: de langverwachte en fel gehypte rematch tussen Deontay Wilder en Tyson Fury. Inzet? De WBC-titel bij de zwaargewichten.

De vorige editie was één van de meest epische wedstrijden in de geschiedenis van de bokssport. Op 1 december 2018 leek Fury zijn meerdere te moeten erkennen in de Amerikaan Wilder.

Fury herrees echter uit de doden na een knock-out en vocht de wedstrijd gewoon uit. De 31-jarige Brit is voorlopig de enige bokser die 'The Bronze Bomber' kon weerstaan in de ring.

Het decor is de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Als u de epische confrontatie live wil meemaken zet u best een wekker. De wedstrijd wordt rond 5u s'morgens Belgische tijd bekampt.