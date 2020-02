Plasschaert en De Gendt maken zich op voor WK Laser Radial

Zondag wordt een belangrijke dag voor onze zeilers Emma Plasschaert en Simon De Gendt. Beide atleten reizen met ambitie af naar Melbourne.

Plasschaert is een voormalige wereldkampioene en ziet de Laser Radial in Melbourne als de ideale voorbereiding op Tokio. Vorig jaar werd ze vierde in het Japanse Sakaiminato.

De 19-jarige Simon De Gendt is de regerende wereldkampioen bij de senioren. Ook Jan Heuninck, die vorig jaar als zesde strandde in Japan, zal de Belgische driekleur verdedigen in Australië.