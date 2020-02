Eddy Merckx en Roland Forthomme uitgeschakeld op het Wereldbekercircuit driebanden in Turkije

Eddy Merckx en Roland Forthomme zijn uitgeschakeld op het Wereldbekercircuit driebanden in Turkije. Ze gingen er al uit in de eerste manche. Forthomme won twee wedstrijden, maar het was niet voldoende. Eddy Merckx won één van zijn drie wedstrijden.

Roland Forthomme verloor zijn eerste wedstrijd van een Zuid-Koreaans toptalent. Myung-Woo Cho won met 40-38. Forthomme won zijn andere twee wedstrijden wel, maar zijn gemiddelde slechter dan zijn tegenstanders, waardoor hij was uitgeschakeld. Volgens Het Nieuwsblad ging ook Eddy Merckx ten onder in de eerste manche. Hij kon wel winnen van de Vietnamees Quoc Nguyen Nguyen, maar de Belg verloor zijn andere twee wedstrijden van de Zweed Michael Nilsson en de Duitser Martin Horn. Met één overwinning was ook hij uitgeschakeld.