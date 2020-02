Slecht nieuws voor fans McGregor? "Hij komt misschien niet meer in actie in 2020"

De kans is bestaande dat Conor McGregor niet meer in actie komt in 2020. De Ier zou graag tegen Khabib vechten en volgens Dana White, de president van de UFC, moet alles daarvoor wijken voor McGregor.

Volgens Dana White bestaat de kans dat McGregor niet meer in actie komt in 2020. De Ier wacht op een terugmatch tegen Khabib, maar de Rus neemt het binnenkort eerst op tegen Tony Ferguson. McGregor zou niet meer willen vechten voor het duel tegen Khabib.

"Ik weet niet of hij tegen Nate Diaz wil vechten, want hij wacht op zijn rematch tegen Khabib", legt Dana White uit. "Khabib vecht eerst tegen Ferguson en dan is het zien of Khabib een tweede keer tegen McGregor wil vechten. Aangezien Khabib dit jaar nog tegen Ferguson vecht is de kans klein dat McGregor in 2020 nog in actie komt."