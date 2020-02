Belgische boksambities in Tokio krijgen een stevige dreun te verwerken

Pech voor de Belgische bokssport. De wereldkampioene bij de superlichtgewichten moet een streep trekken door de Olympische Spelen in Tokio met een knieblessure.

Oshin Derieuw was samen met Delfine Persoons onze Belgische hoop op een Olympische medaille in de discipline van de vrouwelijke boksers. De 33-jarige West-Vlaamse scheurde echter haar ligamenten en meniscus van haar knie en moet alle aspiraties opbergen.

“Afgelopen donderdag scheurde ik de ligamenten en meniscus van mijn knie tijdens een sparring wedstrijd. Ik koos voor een complexe operatie met betere vooruitzichten voor mijn gezondheid op de langere termijn. Dus moet ik afscheid nemen van mijn droom."

"Een droom die ik eerder al eens in de kast moest stoppen en die afgelopen zomer terug nieuw leven in werd geblazen. Maar het mag gewoon niet zijn en ik heb te veel respect voor mijn gezondheid en mijn lichaam om het kapot te laten gaan. Bedankt aan iedereen die in mij geloofde.”