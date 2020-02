TAS legt Chinese topzwemmer monsterlijke straf op

Het TAS geeft de Chinees Sun Yang een schorsing van maar liefst acht jaar opgelegd. Die kreeg de drievoudige Olympisch Kampioen nadat hij zijn dopingstalen vernield had met een hamer.

De Internationale Zwemfederatie FINA oordeelde de zwemmer in januari van dit jaar schuldig, maar sprak hem toch vrij omwille van een procedurefout van de Chinese antidopinginstantie. Het Wereldantidopingagentschap WADA ging echter in beroep bij het TAS.

Die laatste instantie geeft hem nu de zwaarst mogelijke sanctie: een schorsingsvoorstel van maar liefst acht jaar. Sun Yang kan de beslissing enkel nog aanvechten bij een Zwitserse federale rechtbank.

Dat zal de 28-jarige Chinees dan ook doen: “Deze uitspraak is niet correct, ik ben onschuldig”, liet Sun Yang in een eerste reactie noteren. “Ik wil in beroep gaan om de waarheid aan het licht te brengen.”