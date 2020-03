Opvallend nieuws uit de golfwereld: nummer 5 van de wereld gaat niet naar Olympische Spelen

Opvallend nieuws uit de golfwereld. Dustin Johnson, de nummer 5 van de wereld, heeft beslist om niet naar de Olympische Spelen te gaan. Hij vindt de FedEx Cup play-offs belangrijker.

Golf en de Olympische Spelen: voorlopig is het geen match. Vier jaar geleden waren enkele topgolfers er al niet bij en ook dit jaar lijken enkele spelers de Olympische Spelen links te laten liggen. Zo ook Dustin Johnson.

De nummer 5 van de wereld is er niet bij in Tokio. De Amerikaan neemt volgens Sporza deel aan de FedEx Cup play-offs. Het is nog niet duidelijk wie Amerika dan wel naar de Spelen zal sturen, maar ze mogen 4 mensen kiezen uit de top 15. Ook Tiger Woods maakt zo kans op een selectie.