Thomas Pieters zakt weg in het klassement in Qatar

De Belgen hebben een mindere dag gehad in Qatar. Thomas Pieters stond gisteren nog mee in de bovenste regionen, maar vandaag heeft hij enkele plaatsen moeten inleveren. Hij staat nu op de 14de plaats. Ook Colsaerts is een paar plaatsen gezakt. Hij staat nu op de 78ste plaats.

De jonge Nicolai Hojgaard is zijn leidersplaats kwijt. Andy Sullivan en Jorge Campillo deden het vandaag uitstekend en zij gaan dan ook naar de koppositie. De Nederlander Joost Luiten staat op de derde plaats.