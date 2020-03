Florian Van Acker heeft een duidelijk doel: "Ik wil mijn titel verlengen"

Vier jaar geleden pakte Florian Van Acker de paralympische gouden medaille in het tafeltennis in Rio. Dit jaar wil hij het kunststukje over doen door te winnen in Tokio.

Vier jaar geleden kon niemand hem afstoppen en ook dit jaar heeft Florian Van Acker ambitie. De Belg wil ook dit jaar in Tokio winnen. Volgens hem is het maar op één manier mogelijk. "trainen, trainen en nog eens trainen", aldus Van Acker bij Sporza. Volgens hem kan je niet genoeg trainen. "Dat is zever, je kan niet te veel trainen. Ik wil alles winnen. Ik ga mijn zwakke en sterke punten niet aan jullie neus hangen, maar ik kan op bepaalde vlakken nog verbeteren."