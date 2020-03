Heeft Floyd Mayweather interesse in Engelse voetbalclub? "Laat het mij weten als ik de club moet kopen?"

Floyd Mayweather zou interesse hebben om Newcastle United te kopen. De Amerikaanse bokser is een grote fan van de Engelse club en in een Q&A liet hij weten dat zijn fans het "maar moeten laten weten wanneer hij de club moet kopen."

Floyd Mayweather heeft er al een mooie carrière opzitten in het boksen en daar heeft hij heel wat geld mee verdiend. Met het geld heeft hij nu een opvallend idee, want hij denkt eraan om Newcastle United te kopen.

De Amerikaan is een grote fan van de Engelse club en hij had eerder al eens laten vallen dat hij de club graag zou kopen. Volgens TMZ vroeg iemand in een Q&A of hij de club daadwerkelijk wil kopen en Mayweather had een opvallend antwoord klaar. "Laat het mij maar weten wanneer ik de club moet kopen."