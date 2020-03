Delfine Persoon gaat verrassend ten onder op olympisch kwalificatietoernooi

Delfine Persoon heeft haar eerste kamp op het olympisch kwalificatietoernooi verloren. Ze verloor van de Griekse Nikoleta Pita na een split decision. Ze kan nog altijd naar de Olympische Spelen, want later op het jaar heeft ze nog een kwalificatietornooi.

Defline Persoon ging deelnemen aan het het olympisch kwalificatietoernooi in Londen, maar haar voorbereiding was niet uitstekend. Ze had namelijk last van een nekhernia, waardoor ze minder kracht in haar linkerarm had. in het eerste kamp moest ze dan ook meteen het onderspit delven.

Volgens Sporza verloor ze namelijk van de Griekse Nikoleta Pita. Ze verloor na een split decision van de jury. Toch maakt ze nog kans om naar de Olympische Spelen te gaan, want later dit jaar komt nog een kwalificatietornooi.