Internationaal Olympisch Comité overlegt woensdag over Olympische Spelen: "Als het virus dan nog niet weg is, zal het uitgesteld moeten worden"

Wat gaat er met de Olympische Spelen gebeuren? Volgens 70% van de Japanners gaan de Spelen niet door en ook bij Het Franse Olympische Comité zijn er nu twijfels. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat woensdag overleggen.

Woensdag zal er een overleg plaatsvinden over het feit dat de Olympische Spelen mogelijk uitgesteld zouden worden. Volgens Het Franse Olympische Comité moet het coronavirus namelijk weg zijn in mei, want anders gaat het een heel moeilijke zaak worden.

Toch ziet niet iedereen het somber in, want Sporza legt uit dat de Japanse premier Shinzo Abe heeft verteld dat de Spelen wel zouden kunnen doorgaan. De Olympische Spelen lopen normaal van 24 juli tot 9 augustus.