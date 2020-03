Betekent uitstel van Olympische Spelen het einde voor Pieter Timmers?

Kunnen de Olympische Spelen deze zomer doorgaan in Tokio? De kans dat het coronavirus roet in het eten gooit, is groot.

Er wordt steeds luider geroepen om de Spelen uit te stellen. Dat heeft uiteraard een impact op de atleten.

Pieter Timmers wou in Tokio afscheid nemen op het allerhoogste niveau, maar dat plan dreigt nu in het water te vallen.

"Als de Spelen naar volgend jaar worden verplaatst, is het gedaan voor mij", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.





"Ik kan en wil me niet nog eens meer dan een jaar opladen. En dan heb ik het niet noodzakelijk over het fysieke, wel om het mentale en praktische aspect. Er zijn meerdere redenen. Ik wil met een andere job beginnen, ik heb hier een jonge dochter in huis die ik meer wil zien, we gingen normaal verhuizen na de Spelen...



“Dit gooit heel veel roet in het eten. Misschien is er nog het EK in augustus. Mocht dat doorgaan en ik daaraan kan deelnemen, zou dat de boel wel een beetje verzachten. Mochten er helemaal geen wedstrijden meer zijn, wat ook kan, zou het wel een lullig afscheid worden. De Olympische Spelen zijn het enige doel dat ik nog heb. Ik moet dus blijven hopen, anders ben ik me voor niets dag in dag uit aan het afbeulen en afzonderen."