Nina Derwael kan volgend jaar normaal blijven rekenen op haar Franse coaches

Nina Derwael heeft uiteraard veel talent, maar haar successen zijn ook te danken aan haar Franse coaches. Normaal liep het contract van de trainers af na de Olympische Spelen van 2020, maar omdat de Spelen uitgesteld worden, lijkt de kans op een contractverlenging groot.

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans groot dat de Franse coaches hun contract gaan verlengen met één jaar. Door het uitstellen van de Olympische Spelen is het zelfs één van de prioriteiten geworden.

Volgens Marjorie Heuls, één van de twee coaches, is er geen probleem. "Het contract zal zich normaal zelf vernieuwen als er van een breuk geen sprake is. Er moet nog wel met de gymfed over gesproken worden, maar normaal zijn er geen problemen naar volgend jaar toe", aldus Heuls in Het Laatste Nieuws.