Kan grootste nacht uit de geschiedenis van de UFC wel doorgaan door het coronavirus?

Op 18 april staat één van de grootste evenementen uit de UFC op het programma. Khabib Nurmagomedov zal het opnemen tegen Tony Ferguson en Francis Ngannou neemt het op tegen Jairzinho Rozenstruik.

Toch is het nog niet duidelijk of het evenement wel kan doorgaan. Het coronavirus houdt Amerika namelijk in de ban, want daar zouden al de meeste doden genoteerd zijn sinds de uitbraak van het virus.

Toch zal Dana White, de president van de UFC, er alles aan willen doen om het evenement door te laten gaan. Zo zou het op een geheime plaats doorgaan en zonder publiek. De wedstrijd zou, ook via live streaming, namelijk heel wat geld in het laatje brengen. Toch blijft het afwachten of er geen verbod komt van bovenaf, want er zijn natuurlijk heel wat risico's als het evenement door zou gaan.