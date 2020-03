Legende Mike Tyson komt met zoveelste knotsgek verhaal: hand van een vrouw verscheurd door zijn... tijger

Mike Tyson geldt als een ware legende in zijn sport en wordt algemeen beschouwd als één van de tien beste boksers ooit. Evenzeer is hij ook de man van de hallucinante en kleurrijke verhalen. Hij is er alvast opnieuw eentje rijker.

Toen hij in 1992 na een verkrachtingszaak uit de gevangenis kwam, kocht Tyson drie tijgers aan ter waarde van meer dan 180 000 euro. Twee van hen werden snel terug in de natuur geplaatst. De derde, Kenya, hield Tyson wel lang bij.

Op Instagram vertelt Tyson over een incident: Kenya beet zowat de hand van een voorbijganger eraf. "Iemand sprong over het hek en begon te spelen met mijn tijger. Kenya kende de vrouw niet, het was een ongelukkig incident. Ze probeerden mij verantwoordelijk te stellen, tot bleek dat de vrouw een overtreding had begaan door mijn eigendom te betreden."

250 000 DOLLAR VOOR TIJGERBEET

Wat niet wil zeggen dat Tyson niet onder de indruk was van de gevolgen. "Toen zag ik wat er met haar hand was gebeurd... Ik gaf haar 250 000 dollar - of wat het ook was - omdat zij echt wel in de miserie zat. Je kan je niet inbeelden wat zo'n tijger doet met menselijk vlees."