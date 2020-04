Coronavirus strooit dan toch roet in het eten: duel tussen Khabib en Tony Ferguson gaat (waarschijnlijk) niet door

UFC 249 moest een geweldig evenement worden met enkele heerlijke duels, maar het "main event" tussen Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson lijkt niet door te gaan door het coronavirus.

Khabib Nurmagomedov raakt namelijk niet vanuit Rusland tot in Amerika en daardoor zal het duel niet kunnen doorgaan. De Rus heeft het nieuws zelf bevestigd via Instagram. Dana White dacht daarna aan een duel tussen Ferguson en McGregor, maar ook dit duel lijkt onmogelijk te worden, aangezien McGregor ook vastzit in zijn thuisland (Ierland).

Toch zou White graag een duel organiseren met Tony Ferguson en daarom lijkt "top contender" Justin Gaethje de nieuwe tegenstander te worden. De Amerikaan is al in het land en hoeft daarom geen reis te maken. Er is echter nog geen akkoord, want er is ook nog geen locatie. Het coronavirus houdt namelijk lelijk huis in New York en Nevada.