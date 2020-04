Zorgde olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen mee voor verspreiding coronavirus?

Toen het coronavirus aan een opmars bezig was in Europa, vond er in Londen nog wel een olympisch kwalificatietornooi plaats voor boksen. Ook Delfine Persoon was daar aanwezig. Nu blijkt dat er zeven coaches en boksers besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Er zijn zeven boksers en coaches besmet geraakt met het coronavirus. Een delegatie uit Turkije gaf eerder al aan dat er weinig hygiënische maatregelen waren, maar volgens het IOC is er geen bewijs dat het tornooi voor de verspreiding gezorgd. "Ze zijn al een tijd thuis en ze trainden ook voor het tornooi. Men kan dus niet zeggen of het door het tornooi komt." Volgens Het Laatste Nieuws zei Kit McConnel, de sportdirecteur, dat er niemand ziek was op het moment van het tornooi en dat iemand pas een dag voor dat de symptomen op komen andere mensen kan besmetten. Toch is het nog steeds niet duidelijk of de besmetting niet door het tornooi komt. Hopelijk betekent dit geen slecht nieuws voor Delfine Persoon, want zij kwam na het tornooi thuis aan met een longontsteking. Ze is echter nog niet getest op het coronavirus.