Hoe zou het zijn met Joanna Jedrzejczyk? De vrouw die serieus werd aangepakt in de UFC

We spoelen terug naar enkele weken geleden. In de UFC stond een wedstrijd bij de vrouwen op het programma tussen Joanna Jedrzejczyk en de Chinese Weili. Jedrzejczyk werd enorm toegetakeld.

Na het gevecht was ze zelfs niet meer te herkennen. Ze had daarbij ook nog eens een hematoom opgelopen. Volgens Het Laatste Nieuws zorgde het de voorbije weken voor heel wat hoofdpijn, vooral ’s nachts, maar op mentaal vlak gaat het iets beter met haar.

Toch zal ze niet direct terug in de ring te zien zijn, want de UFC heeft haar een medische schorsing van twee maanden opgelegd. Ze heeft veel geluk gehad, want er zijn al vechters gestorven aan een hematoom. Toch heeft het gevecht ook positieve gevolgen voor haar gehad, want nu is ze enorm populair met bijna 2 miljoen volgers op Instagram.