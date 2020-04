Beste triatleet ter wereld zamelt 200 000 euro in door... volledige Ironman af te leggen van thuis

Sinds alle sportactiviteit is komen stil te vallen, hebben verschillende sporters zich al aan een straffe uitdaging gewaagd. Niemand doet op dat vlak echter beter dan Jan Frodeno. De Duitser werkte zowaar een volledige virtuele Ironman af.

Frodeno is dan ook niet de eerste de beste: hij staat bekend als de beste triatleet ter wereld. Maar dan nog. Na de virtuele Ronde van Vlaanderen wielrennen vertelde iedereen al hoe zwaar dat was. Dat ging dan over een uurtje fietsen. Frodeno zat langer op de rollen en deed er ook nog het zwemmen en lopen bij.

AL KLAAR NA ACHT EN EEN HALF UUR

Zwemmen deed hij in een speciaal aangepast zwembad met tegenstroom. Het fietsen op de rollen en lopen op de loopband gebeurde via het virtuele platform Zwift. Na 8 uur, 33 minuten en 40 seconden had hij zijn Ironman al vervolledigd.

Met zijn inspanning heeft Frodeno meer dan 200 000 euro ingezameld. Dat geld gaat naar Laureus Sport For Good en Spaanse zorgverleners. Frodeno verblijft immers in Girona. "De situatie is hier heel slecht. Ik heb zoveel respect voor de dokters, verplegers en helpers die hun eigen leven riskeren om het verschrikkelijke virus te verslaan."