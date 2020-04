Dan toch geen UFC 249: ook hier strooit het coronavirus roet in het eten

Het zag er lang naar uit dat de UFC 249 ging doorgaan, maar ook in deze sport strooit het coronavirus roet in het eten. Daardoor krijgen we (voorlopig) geen duel tussen Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson.

Het ging normaal een mooie nacht worden voor de fans van de UFC. Er stonden namelijk enkele kleppers op het programma tijdens UFC 249. Khabib Nurmagomedov zou het opnemen tegen Tony Ferguson en ook Francis Ngannou stond normaal in de ring. Eerder werd het duel tussen Khabib en Ferguson al gestaakt omdat de Rus niet tot in de Verenigde Staten kon geraken, maar Dana White vond een oplossing door Gaethje te laten vechten tegen Ferguson. Toch zal ook dit duel niet doorgaan, omdat ESPN en Disney dit gevraagd zouden hebben aan White. Een enorme aderlating voor de president van de UFC en uiteraard ook voor de fans.