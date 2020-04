Goed nieuws voor snookerfans: geen WK op tv, maar wel elke dag een klassieker

De snookerfans hebben goed nieuws gekregen. Van zaterdag 18 april tot maandag 4 mei zou het WK snooker op het programma staan, maar door het coronavirus wordt het tornooi uitgesteld. BBC heeft echter voor een opvallend alternatief gevonden.

Aangezien het WK niet doorgaat door het coronavirus, heeft de BBC voor een opvallend alternatief gekozen. De BBC zal namelijk elke dag een klassieker uit de WK-geschiedenis uitzenden. Dit van 18 april tot 4 mei.

Of het WK op een andere datum zal doorgaan, is nog niet duidelijk. Volgens Het Nieuwsblad bestaat de kans dat het tornooi in de zomer alsnog kan doorgaan. Het zou dan zonder publiek zijn.