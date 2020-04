Aderlating voor ons land: zwemmer die zilver haalde op de Olympische Spelen in Rio, zal er volgend jaar niet meer bij zijn

Een zware aderlating voor de zwemsport. Pieter TImmers zal er namelijk niet meer bij zijn op de Olympische Spelen van 2021. Door dat het grote sportevenement wordt uitgesteld, kan Timmers zich niet meer opladen om er nog een jaar bij te doen.

Pieter TImmers heeft op de website van de Vlaamse Zwemfederatie laten weten dat hij er niet meer bij zal zijn op de Olympische Spelen van 2021. "Ik heb al enkele jaren een plan. Ik wilde nog één keer alles geven op de Spelen en dan aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Ik wil mij niet laten beïnvloeden door iets wat ik niet in de hand heb."

Timmers zal nog wel niet direct stoppen met zwemmen. "Binnen 7 maanden zou ik afscheid nemen. Ik hoop nog deel te kunnen nemen aan het EK als het doorgaat in augustus en in oktober en novelber is er nog de International Swimming League", staat te lezen bij Sporza.