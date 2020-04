Twijfels bij Kimberly Buys? Zwemster niet zeker of ze nog verder doet tot Olympische Spelen

De kans bestaat dat Kimberly Buys na dit seizoen de zwemsport vaarwel zegt. Ze wordt binnenkort 31 jaar oud. 2020 moest haar laatste seizoen worden waarbij ze alles op de Olympisch Spelen ging zetten. Het coronavirus strooit echter roet in het eten.

Kimberly Buys twijfelt of ze er volgend seizoen nog een jaar bij zou doen. Alles hangt af van het feit of ze nog een ticket kan bemachtigen voor de Olympische Spelen. Ze wilde er na dit seizoen namelijk de brui aan geven met de Spelen van 2020 als hoogtepunt.

Volgens Buys hangt het af van de omstandigheden. "Dit seizoen waren er sommige wedstrijden gewoon niet goed genoeg. Het was wel in een trainingsperiode, dus ik weet niet hoe het geweest was als ik was uitgerust. Als ik nog een nieuwe wedstrijd kan zwemmen waarbij ik volledig ben uitgerust kan ik zeggen of de Spelen nog realistisch zijn of niet", aldus Buys bij Het Nieuwsblad.