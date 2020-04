Belg met de meeste olympische deelnames (7) op 88-jarige leeftijd overleden

François Lafortune jr. is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een ex-schutter en hij was de Belg met de meeste olympische deelnames (7). Daarmee deelt hij de eerste plaats met Jean-Michel Saive.

François Lafortune jr. was een ex-schutter en hij nam deel aan zeven verschillende Olympische Spelen. Daarmee deelt hij record met Jean-Michel Saive. Een medaille wist Lafortune jr. echter niet te veroveren. Volgens Het Laatste Nieuws is François Lafortune jr. zaterdag overleden. Hij werd 88 jaar oud.