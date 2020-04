Coronavirus zorgt er voor dat ook deze sport niet kan doorgaan deze zomer

Er zal deze zomer geen beachvolley plaatsvinden in België. De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen heeft beslist dat er geen enkel tornooi op verschillende niveau's zal plaatsvinden door het coronavirus.

Door het coronavirus kennen heel wat sporten problemen en het is nu ook het geval voor de beachvolley. De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen heeft namelijk beslist dat er geen enkel tornooi zal plaatsvinden deze zomer.

"Het is voor volleyballers een manier om de conditie op peil te houden. Naast recreatieve tornooien is er ook een Belgisch Beachvolley Circuit, maar deze tornooien zullen niet plaatsvinden in 2020", aldus een persbericht van de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen.