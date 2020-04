Hebben we in België binnenkort opnieuw een Olympisch kampioen in onze rangen? "Hij heeft alles"

Matthias Casse is hot in de judowereld. Hij werd al wereldkampioen bij de junioren en hij is regerend Europees kampioen en vicewereldkampioen. Volgens Jean-Marie Dedecker, een gewezen judocoach kan hij goud pakken op de Olympische Spelen van volgend seizoen in Tokio.

Jean-Marie Dedecker heeft lovende woorden voor Casse. "Hij heeft alles. Hij laat zich fantastisch omringen en hij is niet alleen vechter. Hij heeft stijl en hij beheerst het. Ik word bijna lyrisch van hem", vertelde Dedecker in een interview met Sporza. Volgens de gewezen judocoach kan Casse volgend seizoen goud halen op de Olympische Spelen. "Ik ben er bijna zeker van dat hij goud haalt. Hij is dan nog sterker, want een extra jaar speelt een grote rol."